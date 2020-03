Coronavirus Perú | Últimas noticias | Los policías no le hicieron caso. La mamá de la actriz Ximena Hoyos,Angie Pajares, denunció en sus redes sociales que su expareja la agredió físicamente delante de su hijo de 11 años.

Angie Pajares cuenta el infierno que pasó al lado de su ex pareja por ofrecerle un espacio durante la cuarentena. “Quiero hacer público un caso de violencia hacia mi persona por parte de mi expareja Hugo Castro Muñoz, el día 22 de marzo. Después de muchos años de relación tóxica, decidí separarme manteniendo con él una relación de amistad. Por el cariño que quedó decidí brindarle una habitación de huésped por la cuarentena. El domingo tuvimos un fuerte intercambio de palabras y me fui a la lavandería a seguir con mi rutina de ejercicios, y esta persona fue detrás de mí para insultarme y humillarme. Dado que no pude contenerlo, esta persona me empuja contra la pared y me acorrala dándome puñetes en el estómago y las costillas delante de mi hijo…”, se lee en el comunicado que la mamá de Ximena Hoyos publicó en sus redes sociales.

Además, la señora decidió hacer pública esta denuncia porque en la comisaría no quisieron escuchar su testimonio. “A pesar de que les conté de mi situación no quisieron conversar con la testigo (el personal de limpieza se encontraba presente cuando sucedió el hecho) y decretaron que hubo violencia física de ambas partes”, explica la mamá de Ximena Hoyos en su cuenta de Instagram.

La mamá de Ximena Hoyos comparte esta denuncia para hacer justicia y para que su ex pareja no vuelva a lastimar a nadie más. “Compartan su rostro para que esta persona no entré a ningún hogar (...) si la ley no hace justicia, yo con mis redes voy a lograr que sí”, finaliza la publicación de la señora en Instagram.













Mamá de Ximena Hoyos denuncia agresión

Ximena Hoyos y su mensaje a sus seguidores

Ximena Hoyos es sorprendida por su mamá

