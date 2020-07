¡NO HACE CASO! Ximena Hoyos usó su cuenta de Instagram para dirigirse a todos aquellos que la vienen insultando por publicar videos de su viaje a Máncora en plena pandemia por el coronavirus. La actriz dejó en claro que ella asume la consecuencia de sus actos y restó importancia a las críticas.

Resulta que una usuaria le escribió y la insultó cuando le recordó cuando anunció que debía someterse a una operación en la cabeza. Debido a esto, Ximena Hoyos arremetió durante contra ella y respondió.

“Gracias a Dios a mí, ese tipo de comentarios, no me importan. Literal me los paso por acá (tocándose el pecho). Hay personas que se toman apecho estos mensajes y si les afectan. Seguro son personas sin nada que hacer, soy bien importante para ella. Si en algún momento te llegaron así, zúrrate”, escribió Ximena Hoyos.

Luego de publicar fotografías en las que aparece disfrutando de las cálidas playas norteñas del Perú en Fiestas Patrias, Ximena Hoyos fue blanco de duras críticas en redes sociales, al extremo de cuestionarla duramente por tener poca empatía ante la difícil situación que atraviesa el país por la pandemia del coronavirus.

En Twitter, actualmente Ximena Hoyos es blanco de fuertes críticas y se ha vuelto tendencia y no precisamente por algún acto digno de destacar. Pese a los cuestionamientos, la excombatiente sigue posteando lo bien que lo disfruta en Fiestas Patrias.

Ximena Hoyos responde a usuaria que le recordó su operación - TROME