Ximena Hoyos volvió a presentarse en una competencia internacional de fisicoculturismo y aprovechó en responder a los usuarios que la cuestionan por su nueva figura. La ex ‘América Kids’ dejó en claro que le apena la falta de información que existe con el deporte.

La joven modelo compartió videos y fotos de su esbelta y fortalecida figura, sin embargo, sus seguidores no dudaron en criticarla. A través de su cuenta de Instagram, Ximena dio un fuerte mensaje a toda su comunidad.

“ He leído muchos comentarios que de verdad me dan pena, tanta desinformación, diciendo cosas como “qué te pasó”, “malograste tu cuerpo”, en fin. Yo no les hago caso , pero me gusta que aprendan y para eso estoy, por eso les comparto mi preparación. Ese cuerpo no es para siempre, es solo para ese día. Como ven, ya no estoy así, personalmente tampoco me gusta, pero amo este deporte y lo acepto tal y como es”, contó.

TROME | Ximena Hoyos responde a críticas por su figura

XIMENA Y SU MENSAJE: “MI CUERPO, MIS REGLAS”

Ximena Hoyos precisó que las personas no deben hablar ni opinar sobre el cuerpo de otra, puesto que “mi cuerpo, mis reglas”.

“Seguramente verán cambios físicos y no faltarán nuevamente los comentarios de “qué te pasó”, jaja, pero algo que tienes que grabarte en la mente es “mi cuerpo, mis reglas ”, acotó.

Ximena Hoyos y su nueva figura por el fisicoculturismo. Foto: Instagram