Ximena Hoyos: "Seré una terremoto" ¡¿Qué cosa?! [VIDEO]

La actriz Ximena Hoyos contó detalles del personaje que interpretará en ‘Torbellino, 20 años después’, que se estrenaría en dos semanas por Latina.

“Estoy feliz con el elenco y aprendiendo mucho de mis compañeros. Mi personaje se llama ‘Mariana’, que, junto a Alicia Mercado, que es ‘Valentina’, somos las terremotos y pondremos de cabeza al salón. Se van a reír un montón con mi personaje”, precisó Ximena Hoyos.

¿Tienes pensado regresar a un reality?

No creo, porque no me sale. Los que están ahí saben hacer su ‘chamba’, yo estuve ahí, ahorré mi platita y me compré mi carrito.

Ximena Hoyos sobre Torbellino

Como se recuerda, Ximena Hoyos estuvo en el ojo de la tormenta, luego de que su enamorado subiera un video íntimo en la cuenta oficial de Instagram de la actriz.

A pesar del escándalo, a Ximena Hoyos pareció no molestarle la infidencia y mandó un mensaje que más parecía una defensa para la actitud de su actual enamorado.

Ximena Hoyos en Instagram Ximena Hoyos en Instagram

"La vida es un regalo, hay que vivirla sin rencores, sin prejuicios y con amor. ¡A pesar de todo hay que aprender a ser felices y disfrutar hasta de las cosas más pequeñas, todo se supera, todo pasa y todo sana! Es cuestión de actitud", escribió Ximena Hoyos en Instagram.



“¿Imagínate estar peleada con todo el mundo? No finjo ser alguien. Si me siguen (en las redes sociales) me vas a tener que aguantar todo lo que ponga, sino no me sigas. Hay gente que me critica por lo que cuelgo, yo soy así y no voy a cambiar”, dijo Ximena Hoyos.



Ximena Hoyos se pronuncia tras polémica por la publicación de fotos y videos íntimos a través de su red oficial.

REGRESAR AL INICIO DE TROME

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.