Ximena Macarena, la tataranieta de Miguel Grau, y su camino a Hollywood

Ximena Macarena Ruiz Grau es tataranieta del almirante Miguel Grau. Ella es una joven actriz de 25 años y está buscando ganarse un nombre en el mundo de la actuación para llegar a Hollywood.

"Soy la última tataranieta de Miguel Grau. He crecido admirando su nobleza y caballerosidad, es mi superhéroe de carne y hueso. Al llevar su apellido, siento que tengo la obligación de dejarlo bien en alto haciendo cosas grandes" , declaró la actriz en diálogo con El Comercio.

Tras incursionar en diversos videoclips junto a la youtuber indio-canadiense Lily Singh y los cantantes Desi Valentine, Daivo, Graciela Ortiz, entre otros, Ximena ha grabado varios films cortos y fue parte de la serie "Extreme Measures", de Amazon Prime.

Ahora, ella integra el elenco de actores de la serie “Life In Heels”, un biopic que aborda la vida de la famosa empresaria mexicana Adriana Gallardo, en la que interpreta a una chica llamada “Ximena” al igual que ella.

"Mi personaje en 'Life In Heels' se llama Ximena, como yo. Es una chica inocente, buena, que al darse cuenta de que los demás se aprovechan de ella, va creciendo como mujer. Me gusta el papel porque me permite improvisar y revivir experiencias vividas. Siempre trato de que mis personajes tengan algo de mí", comenta la artista.