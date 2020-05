DA LA CARA. Tras ser tendencia por dos días, Ximena Moral utilizó su cuenta de Instagram para responder las acusaciones de plagio que hacen en su contra.

“Hay muchas cosas que están sucediendo y que están diciendo ahorita. Sé que también ustedes quieren saber lo que opino y pienso en este momento. Primero, quiero que sepan que estoy al tanto de todo, pero lamentablemente ahorita no puedo darles lo que me piden”, escribe Ximena Moral en su cuenta de Instagram.

El mensaje continúa y Ximena Moral afirma que las acusaciones en su contra son falsas. “Hay muchas cosas de las que me acusan que no son ciertas y el hecho de que yo tenga una cantidad de seguidores no hace que yo no tenga sentimientos, ni me afecte las cosas que dicen", continúa la influencer en su cuenta de Instagram.

Además, Ximena Moral precisa que se dará un tiempo fuera de las redes sociales. “He decidido tomarme un tiempo para poder estar tranquila y estable. Les prometo que cuando regrese vamos a poder conversar bien, les voy a aclarar esta situación y les compartiré todo lo que pienso”, menciona la influencer.

Como se recuerda, la acusación contra Ximena Mora va desde el plagio hasta la toma de fotografías de otras cuentas. La influencer publica fotos de platos de comidas y viajes que antes ya habían sido posteados en otros perfiles. El hecho causó gran indignación entre sus seguidores que despotricaron contra ella en redes sociales.

La usuaria ‘@melfiestas’ recopiló a través de un hilo en Twitter todas las veces que Ximena Moral copió los posts de otras influencers de Instagram, hecho que hizo que el nombre de la modelo se hiciera tendencia. Pero no todo quedo ahí, Ximena Moral también fue acusada de copiar las leyendas de las fotografías y así quedó demostrado con un mensaje que dedicó a su hijo y que fue extraído de otro perfil de Instagram.

La modelo también fue señalada por copias las poses, la ropa y hasta la ambientación de otras fotos de Instagram, hecho que fue tomado como un plagio total por sus seguidores en Instagram.





La conchudez realmente tiene patas cortas porque luego de eso le llegó el KARMA a la Moral ya que el ig de Criolladas Perú la dejó SUPER EXPUESTA 😂😂 pic.twitter.com/UCzhPPy6jl — Mel (@melfiestas) May 19, 2020

VIDEOS RELACIONADOS

Jazmín Pinedo y su sueldo como influencer

Rodrigo González habla de los influencers

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Magaly Medina desenmascara a empresario árabe Yaqoob Mubarak y muestra cómo engaña a la gente necesitada

Ximena Moral: Descubren que la influencer peruana copiaba fotos y mensajes de otros perfiles de Instagram