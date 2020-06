NO HAY DISTANCIA SOCIAL. Influencers out of context publicó varios videos de la fiesta en Cieneguilla donde habrían estado varios influencers conocidos como es el caso de Valeria Basurco y Ximena Moral.

En las imágenes se puede ver que la reunión comenzó como un almuerzo, pero termino en fiesta. En la grabación se observa a las influencers Ximena Moral y Valeria Basurco rodeadas de muchísima gente, no hay respeto al distancimiento social, ni mucho menos a la orden de inmovilización obligatoria que aún rige en nuestro país.

En los comentarios de la publicación se recoge la indignación de miles de usuarios en redes sociales, quienes consideran que es una burla que los influencers no respeten la medida de cuarentena, mientras hay miles de personas que están luchando día a día por vencer al virus.

“Los doctores y enfermeras arriesgan su vida para salvar las de otro, mientras tanto la “influencer” Ximena Moral está en una reunión en plena CUARENTEN. Por eso el Perú está cómo está, las marcas no deberían auspiciarla”, “Ximena moral, Valeria Basurco y otra gente más en un tono en plena emergencia nacional, pta en serio que colera, tengo familiares cercanos que están muriendo todas las semanas por covid y estas (...) en una fiesta como si no pasara nada”, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales tras la publicación de estos videos.

En redes también circulan nombres de las personas que habrían participado de la fiesta a parte de Ximena Moral y Valeria Basurco como Nicole Levaggi, Renato del Carpio , James Berckemeyer, Barbara Galletti y Lara Nuh.

Cieneguilla: Influencers realizan fiesta en plena cuarentena (TROME)

