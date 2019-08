Ximena Palomino: "No soy una actriz que esté pensando en los escándalos, eso no me aporta nada"

La actriz Ximena Palomino marcó distancia de los escándalos para sobresalir, pues asegura no le suman y prefiere seguir apostando por su carrera actoral y llegar al mercado internacional.



La protagonista de ‘En la piel de Alicia’ añadió que está feliz por el buen rating de la novela.



“No soy una actriz que esté pensando en los escándalos, eso no me aporta nada; es más, me restaría en mi carrera. Yo quiero sobresalir por mi trabajo, por mi talento, por mi esfuerzo. Estoy enfocada en mejorar y crecer”, asegura la joven actriz.



Algunos apuestan por eso en la farándula...

Eso de buscar pretextos para tener un titular no va conmigo. A mí me gustaría llevar mi carrera al exterior y ese tipo de cosas no me suma, siento que te mancha la imagen.



Por otro lado, se siente feliz por la acogida de la telenovela de América, pues ya le dicen ‘Alicia’ en la calle.



“Es gratificante que la gente me reconozca, me dicen ‘Alicia, Alicia’, y eso es reflejo de mi trabajo, de todo el equipo y la buena historia que estamos contando”, agrega Ximena Palomino, quien espera trabajar en el futuro en el extranjero.