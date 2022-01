La actriz Ximena Palomino está entusiasmada con el estreno de la película ‘Larga Distancia’, donde da vida a una adolescente rebelde que ‘atrasa’ a su mejor amiga con el chico que le gusta.

“‘Larga Distancia’ la grabamos en el 2018 y por fin este 10 de febrero se estrenará. Mi personaje es ‘Luana’, una chica de 15 años, rebelde y es la mejor amiga ‘Camila (la protagonista). Ellas se conocen del colegio y paran todo el tiempo con ‘Rafa’ y ‘Luana’ termina besando al chico que le gusta su amiga”, señaló.

En otras palabras la ‘atrasa’.

Sí, la atrasa un poquito. Este personaje me exigió algunas cosas como fumar, que es algo que yo no hago. Entonces, es una chica que experimenta, rebelde, está dispuesta a todo, no le tiene miedo a nada. ‘Luana’ viene a ser el personaje que impulsa a ‘Camila’ para que haga muchas cosas.

¿'Larga distancia’ es tu primera película?

Sí, la grabé justo después de ‘Cumbia pop’. También era el primer proyecto de Franco Finocchiaro (director) y el proceso fue súper íntimo. Esta película no es comercial, tal vez el público peruano está acostumbrado a cierto tipo de películas y creen que todas van a ser iguales. Esta cinta está muy linda, tiene su toque especial, es muy artística, la fotografía está increíble. Es una historia diferente, tenemos muchas ganas que el público vaya a los cines y les guste porque, de verdad, es un trabajo hecho como en familia, con mucho cariño y después de tantos años ya queremos que todo el mundo la vea.

Ahora también te vemos en ‘Junta de vecinos’...

Sí, soy ‘Lucía‘ y me divierto mucho porque es totalmente distinto a los personajes trágicos, dramáticos que he hecho anteriormente como en ‘La piel de Alicia’. Ya tenía muchas ganas de volver a la tele y quería hacer un personaje distinto al que había hecho antes. Además, es un elencazo, nos hemos hecho muy amigos, la hemos pasado bien y creo que esa ‘química’ se ve en pantalla.

DATOS SOBRE ‘LARGA DISTANCIA’

El 10 de febrero llega a nuestra cartelera ‘Larga Distancia’ el primer largometraje del cineasta peruano Franco Finocchiaro y en cuyo elenco destacan la calidad y experiencia de Miguel Iza junto a la juventud y talendo de Valquiria Huerta acompañados de Denise Arregui, Fiorella Pennano, Joaquín de Orbegoso, Ximena Palomino, Victor Prada, Diego Pérez y Eduardo Camino.

La cinta 'Larga Distancia' se estrena el 10 de febrero a nivel nacional

Esta opera prima del director Franco Finocchiaro cuenta una historia sobre los problemas de un hombre de mediana edad (Miguel Iza) y la poca comunicación que tiene con su hija milenial (Valquiria Huerta) a través de diversas situaciones hilarantes y conmovedoras.

¿Qué harías si te enteras por Facebook que tu ex esposa ya tiene una nueva relación? ‘Larga distancia’ es una película con una propuesta diferente, fresca y novedosa. El espectador podrá sorprenderse desde el primer minuto ya que la cinta promete un viaje de situaciones divertidas e irreverentes en un paralelo de padre e hija.

Sinopsis:

¿Astronautas, vampiros y monstruos gigantes que destruyen ciudades? ¿Qué tienen en común estos personajes? Miguel. Un fantasioso oficinista que tiene su vida en pausa desde que Isabel, su esposa, lo dejó. Sin embargo, él prefiere decirle a todo el mundo que se trata de una separación temporal. Pasa los días en un apartamento con su hija Camila, una adolescente retraída a la que trata de acercarse pero que nunca logra comprender del todo. En su centro de labores se anuncia que se premiará con dos pasajes a cualquier parte del mundo al trabajador con mayor cuota de ventas a fin de año. Miguel se propone ganar este premio para salvar su trabajo e ir donde Isabel. Por otro lado, Camila su hija adolescente navega un torpe e inocente triángulo amoroso entre un confundido skater y su mejor amiga.

