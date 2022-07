Xoana González dijo que le dio pena ver a su exesposo Rodrigo Valle con algunas copas de más en el cumpleaños de Diego Val y prefiere ignorar todo lo que él comente de ella, pues es parte de su pasado.

Xoana, Rodrigo estuvo en una fiesta y dijo que su pareja y él no harían ‘Onlyfans’ porque ella es una ‘chica fina’, y cuando le preguntaron si tú no eras ‘fina’ respondió ‘lo dejo a su criterio’...

Lo vi, pero no me interesa hablar de él, hace meses decía que con él me hubiera ido mejor y ahora dice prácticamente que no soy fina. Creo que estaba muy tomado, me da pena verlo en ese estado. Más bien que se enfoque en su mujer en vez de estar saliendo solo, tomando y molestando a las meseras.

Quizá las ‘copas’ lo desorientaron...

Saquen ustedes sus conclusiones. Yo jamás voy a hablar mal de mi exmarido, siento que es hablar mal de mí misma. Más bien quisiera que cumpla con nuestro convenio de divorcio, de no mencionarnos.

¿Piensas tomar medidas legales?

Trato de ser lo más diplomática posible, es que cuando ya dejas atrás a las personas, dejan de estar en tu radar. No le dedicaré tiempo ni energía en abogados, ya somos grandes y allá él.

Hablando de otro tema, revelaste que la pareja de Fátima Segovia, Omar Bolaños, se suscribió a tu ‘Onlyfans’. ¿Te ha comentado algún video de tu cuenta?

Para nada. Lleva algunos meses en nuestro ‘Onlyfans’ y me di cuenta porque comenzó a seguir a mi prima y su nombre me sonaba como al ‘Chavo del 8′, y cuando lo googleé me salió que es pareja de la ‘Chuequis’. Se suscribió, pero es como un fantasma, no comenta nada, solo mira. Puede ser un fan o quizás le gusta nuestro contenido y usa ideas para su ‘Only’.

