Xoana González brindó una divertida entrevista para el canal de YouTube ‘¿Tú quieres Show?’’ de Chiquiwilo, en la que afirmó que ‘grabar para Onlyfans con su esposo, la deja sin energías’.

TE VA A INTERESAR: AMAPAYA A SULLY SÁENZ Y JOSELITO CARRERA BAILANDO MUY PEGADITOS

En esta conversación, Xoana reveló como se animó a incursionar en la plataforma de contenido para adultos, además, de la relación que sostiene con su esposo, el empresario Javier González, además, manifestó que no perdonaría una infidelidad.

Según, la argentina el rendimiento en la intimidad de su esposo ‘es impresionante’. “Este me deja sin energía para trabajar y esto que yo le dedicó al 100 % de mi vida, moneticémoslo”, manifestó.

XOANA GONZÁLEZ SE DEFIENDE DE CRÍTICAS

En tanto, semanas atrás, Xoana González, respondió a un usuario de Instagram que la acusó de tener cara de una actriz de películas para mayores.

“Si hacemos contenido para adultos con mi esposo. Contenido desde una perspectiva femenina, sin agresiones a las mujeres como es la típica que uno encuentra de chibolo. No me ofende ni me tendría que ofender. Orgullosa de lo que hacemos y aunque no lo veas así, hacer el amor es tan artístico que plasmarlo en videos es todo un orgullo”, escribió Xoana González.





MÁS INFORMACIÓN: