Xoana González se volvió viral con el anuncio de la construcción de su albergue ‘Polvos Mágicos’ para animales abandonados en Argentina que pudo realizar gracia a sus ingresos por OnlyFans. La argentina confiesa también que tiene muchos más proyectos a largo plazo.

En entrevista con Trome, Xoana González señaló que, dentro de sus planes a futuro, también está el abrir un albergue para animales en Perú, así como lo viene haciendo en su país natal.

“Sí (quiere abrir un albergue de animales en Perú), es mi sueño a futuro, poco a poco se irá concretando todo con amor y trabajo. Tengo a mi lado un esposo maravilloso, se la juega por mí y nos está yendo superbién con el ‘Onlyfans’, nuestra fuente de ingresos”, señaló Xoana González.

Sus seguidores se mostraron muy emocionados y aplaudieron el gesto que tuvo para con los animales que se encuentran en riesgo y situación de abandono.

QUIERE ESTUDIAR VETERINARIA

Xoana González dijo que le gustaría estudiar veterinaria para atender a los animalitos que adoptará en su albergue ‘Polvos Mágicos’, que se encuentra a las afueras de Buenos Aires.

“Como plan del próximo año me gustaría estudiar veterinaria o tomar algunos cursos relacionados que me enseñen lo básico, ya que estamos lejos de todo y no quiero depender de una veterinaria. Además, me sale más barato aprender yo”, sostuvo la modelo argentina.