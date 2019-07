Xoana González anuncia su separación DEFINITIVA de su esposo Rodrigo Valle

La modelo Xoana González usó su cuenta de Instagram para anunciar el fin de su matrimonio con el fisicoculturista Rodrigo Valle. Pese a que no es la primera vez que termina con su esposa, la argentina asegura que esta vez, la ruptura sí es definitiva.

Como se recuerda, Xoana González no podía pisar suelo peruano tras perder un juicio con Melissa Loza, hace unos años, hecho que hizo que ella volviera en Argentina y se aleje de la farándula que la hizo famosa por su irreverente estilo y escándalos.

En febrero de este año, Xoana González anunció el fin de su matrimonio debido a que la 'distancia' era un factor importante que ella no podía superar pues Rodrigo Valle continúo viviendo en Perú mientras duró el proceso judicial de la argentina.

Todo indica que esta vez los motivos van más allá del no poder estar juntos físicamente pues, Xoana González regresó a Perú hace unos meses, pero los problemas de pareja no pudieron superarse.

Debido a motivos que Xoana González expone en un comunicado, la también pintora anuncia que su matrimonio con Rodrigo Valle no va más.



Este es el texto que le dedicó a su aún esposo.

"Desde hace meses donde se me fue muy claro que a vivir conmigo a Argentina no se iría porque en sus prioridades primero está él, segundo él y tercero, él; que vengo en este duelo ... la culpa fue mía de seguir forzando, él siempre fue claro, yo fui la q no quiso ver o escuchar y en fin, no quiero entrar en detalles o exponer más de lo que ya se expuso, no hablaré nada en televisión o medios gráficos por respeto a nuestra historia y nuestras familias, nuestros sueños en ataúdes y proyectos que jamás serán. Lo explico por única vez para los q siguieron de cerca nuestra historia y quieren una explicación. Ya dejamos pasar más de 10 días para contarlo para no hacer papelones de que se una pelea y nada más. Ambos estamos de acuerdo q es definitivo. De hecho ya me enteré que está viendo alquilar otro departamento, yo pensaba que primero íbamos a hablar pero bueno está bien.

lo mejor es en esta etapa es rescatar lo mejor y pasar este duelo y esta pérdida con mayor fortaleza posible. Les pido de corazón q no sea tratado con dureza a ninguno de los dos, ya bastante tenemos . Cada uno por separado hará su mea culpa o puede evolucionar o sacar aprendizajes de lo q se vivió y puede ver lo positivo. Jamás voy a hablar mal d el xq es hablar mal d mi xq es a quien yo elegí para toda mi vida ... quizás cada uno fue mirando a proyectos diferentes y no lo supe ver. quiero recalcar y no irme por las ramas y hacer hincapié en esto: es un ser maravilloso, un ser de luz, vino a mi vida y me regaló una versión de mí, que había olvidado y esa versión que ama y apuesta por el Amor, la tengo latente, me lo quedo para mí y para mi aprendizaje personal.

Donde te dicen q ya no sienten lo mismo o q ya no hay amor solo queda decir GRACIAS por entrar en mi vida y GRACIAS por lo que aprendí y GRACIAS por estar en esos momentos q no hubiera sabido q hacer sin vos y haciendo un balance del último tiempo GRACIAS por no elegirnos y enseñarme a la fuerza a trabajar mi autoestima, a buscar y a encontrar sobre todo amor en mis familiares y amigas, a pedir ayuda, aunque a quien se la pido no esté dispuesto a darla, a hablar de lo q me pasa, a valorarme, a conocerme y sobre todo a quererme"

