Xoana González se molestó con Ivana Yturbe hace unos días, luego de acusarla de copiarle su vestido de novia en su boda con Beto Da Silva. La gaucha, aseguró que no la ve tan enamorada del futbolista y que, en su opinión, terminará regresando con Mario Irivarren.

Asimismo, dijo que al ex chico reality no le conviene estar con Vania Bludau, tras haber protagonizado varias faltas durante la cuarentena y inclusive un enfrentamiento con la Policía donde su novia amenazó a los efectivos con ‘mandarlos a Ticlio a pasar frío’.

“La muchacha (Ivana) es regia, pero no la veo tan enamorada de Beto Da Silva, al igual que pienso que a Mario (Irivarren) no le hace muy bien la compañía de Vania (Bludau), ella saca su lado más pedante y agresivo. Si fuera la mamá de él, le diría que se aleje de esa chica que es problemática y vuelva con Ivana. Para mí, ellos van a volver”, sentenció la argentina.

Por otro lado, indicó que no considera que el poco tiempo de relación entre Ivana Yturbe y Beto Da Silva sea motivo para no casarse. “Es lo de menos porque cuando lo vi a este hombre (Javier) le dije para casarnos antes del mes de conocernos, me dijo que no y luego él me pidió matrimonio. A ellos (Ivana y Beto) les deseo lo mejor y que sean felices”, indicó Xoana González.

TROME - Xoana González acusa a Ivana Yturbe de copiarle el vestido de novia

SE PICA POR EL VESTIDO

La ojiverde volvió a mostrar su indigación porque el vestido de Ivana fue muy similar al suyo. “Es una copiona, habiendo tantos modelos y diseños justo se tiene que copiar del mío. Su vestido es igual al que usé en mi matrimonio con Javier (González), tiene la misma abertura en la pierna, el mismo escote, al menos hubiera disimulado un poco. Cuando una no tiene la personalidad muy marcada por lo general se copia, pero bien por ella, que sea feliz”, dijo.

