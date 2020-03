Xoana González contó que viene pasando la cuarentena al lado de su pareja, el pizzero Javier González, y ante la falta de trabajo se ha convertido en su ‘Sugar daddy’.

“Nosotros estamos juntos en casa, tomando conciencia de lo que estamos viviendo. Me gusta mucho vivir con mi pareja, pintar, jugar con mis perros. Aprovechamos mucho en tener charlas profundas para conocernos más, tenemos más de cuatro meses juntos... estamos en la etapa bonita de la relación”, señala la ‘gaucha’.

¿Tu economía se ha visto afectada con la cuarentena?

No tengo shows, no hay ingresos. Tengo unos pocos ahorros. Creo que si no nos mata un virus, nos matará la economía. Por suerte él se hará cargo de los gastos fuertes, como el alquiler de la casa, la comida y los servicios. Ya cuando tenga trabajo volveremos a pagar las cosas a medias.

Digamos que en estos momentos es tu soporte económico...

Sí, por fin conseguí a mi ‘Sugar daddy’. Ahora él está teletrabajando porque tiene estudios en economía, no le afecta como a mí. Siempre supe que estaba hecha para un empresario, pero por algún motivo terminaba siendo una ‘Sugar mommy’ y encima me pagaban mal.

¿Cómo está tu familia en Argentina?

Bien, ninguno tiene coronavirus. Mi mamá tiene diabetes, están mi abuelita y mi papá que trabaja en el banco y tiene que ir. Me duele, estoy todo el día preocupada, pero están cuidándose. (D. Bautista)