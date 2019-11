"Xoana González decidirá qué hacer con su vida", dice Renzo Spraggón

Renzo Spraggon restó importancia a Erick Sthormes, su nuevo rival de amores, por Xoana González, y aseguró que la gaucha tiene la última palabra.

“La verdad que no tengo ni idea de qué cosa ha pasado, aunque Xoana me contó que hizo unas fotos con un modelo para un spa, y bueno, esas cosas siempre pasan y ya depende de ella qué decide hacer con su vida. A mí no me incomoda”, precisó la expareja de Marina Mora.

“Si él la quiere, bienvenido sea. Al final todo depende de Xoana. Yo solo digo que ella debe estar tranquila en este momento y luego decidir qué es lo que desea hacer con su vida”, añadió.



Recordemos que hace unos días Magaly Medina criticó duramente al argentino porque pidió 5 mil soles para acceder a una entrevista con la rubia y su exesposo, Rodrigo Valle.

Antes de todo este escándalo, Evelyn Vela le había mandado un consejito a González y le advirtió que tenga mucho cuidado con Spraggon, porque 'le gusta hablar mal de las mujeres'.