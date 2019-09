Xoana González deja por los suelos a su exesposo Rodrigo Valle por pedirle que le devuelva sus regalos

Xoana González calificó de ‘muerto de hambre’ y ‘patético’ a su expareja, Rodrigo Valle, porque este le pidió que le devuelva algunos regalos que le dio cuando mantenían una relación amorosa.

“Ya tiene otra, ya pasó la página... Una ‘amiga’ devolvió unas cosas (a su ex) que le pidió y aparece en los oídos de la nueva (pareja), y la nueva manda besitos.... eso es de muerto de hambre, qué triste, qué patético quitarle a una para darle lo mismo a otra”, lamentó la argentina en ‘Mujeres al mando’.

Asimismo, aseguró que no retomaría su relación con Valle.

“Hoy por hoy estoy más fuerte, antes me agarraba media vulnerable y decía que sí, pero gracias a Dios a la otra persona ya no le importo más... Lo que haga mi ex ya dejó de importarme hace mucho tiempo, yo miro de acá para adelante”, indicó.

‘NO HARÍA EL SHOW QUE HACE ANELHÍ’



Asimismo, marcó distancia de los shows eróticos que brinda Anelhí Arias en las discotecas.



“Es fuertísimo ese show, hasta para mí es fuerte, yo no lo haría y peor si tuviera hijos. Hasta yo que soy recontra ‘open mind’ (de mente abierta) lo veo un poco raro”, comentó la gaucha.

“En las discotecas nadie te pide que hagas topless, jamás en la vida nadie te exige nada. A veces me he bajado de los shows cuando siento que los chicos se propasan y quieren tocar. Son pocas veces las que me ha pasado eso, yo no doy cachetadas, soy de llanto y me voy”, añadió. (F. López)