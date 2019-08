Xoana González: "Ya estoy divorciada de Rodrigo Valle y existe una cláusula donde no podemos hablar el uno del otro"

La modelo Xoana González contó que, el último lunes, se vio cara a cara con Rodrigo Valle y firmaron el divorcio. Además, indicó que no le ha cerrado las puertas al amor, pero resaltó que tampoco tiene prisa en rehacer su vida sentimental.



“Desde el lunes estamos divorciados y existe una cláusula donde no podemos hablar el uno del otro. Ya estamos separados legalmente, pero aún en dos meses nos darán el acta de la escritura del divorcio”, expresó la argentina.



¿Estuviste tranquila al verlo?

Sí. Fue un día raro por el hecho de vernos las caras, fue incómodo, pero es parte del proceso.



Magaly Medina comentó que te haría un reality en su programa para conseguirte pareja…

Sí. Lo haremos para encontrar a mi ‘príncipe azul’. No le he cerrado las puertas al amor, una se puede equivocar o tener errores, pero igual sigo creyendo en el amor.



Ahora que ya estás divorciada, ¿hay pretendientes?

No. Creo que causo miedo a los hombres y no se animan.



Comentaste que ya no te importa el físico que pueda tener un hombre, sino su forma de ser y que te trate bien…

Así es. Con que sea bueno y me haga reír, no me importa lo demás ni el físico. Que pase lo que tenga que pasar, pero tampoco estoy buscando un novio ahora.