Xoana González contó que luego de dar positivo en su prueba de coronavirus, hace la cuarentena al lado de su esposo Javier González, quien está ‘sano’ y sigue igual de ‘amoroso’ asistiéndola.

Cuando subiste el video de tu prueba no esperabas que diera positivo…

No, con toda sinceridad. Ayer me levanté con síntomas y al toque conseguí que me hagan la prueba y me dieron el resultado que ya todos saben.

Xoana González dio positivo a coronavirus y quedó en shock al ver el resultado | Trome | Video: Instagram

Tienes que guardar cama y no agitarte...

Sí, estoy en cama. Hablo y me agito, por momentos me siento muy mareada y con dolor de cuerpo. Lo que más me choca es no sentir gusto a la comida, es rarísimo comer y solo sentir la textura, pero no el sabor.

¿Cómo está tu esposo?, ¿va a dormir en otro cuarto?

‘Javi’ está bien y pasaré unos días en cama, no queda de otra. Por suerte me acompaña un buen libro y los capítulos nuevos de los Simpson. Mi esposo no va a dormir en otro lado, porque, la verdad, estamos todo el día a los besos, no perdona ni con Covid este hombre, je, je, je.

¿Tus papis estarán preocupados?

Sí, mis papás y mis tíos que son como mis papás también, pero trato de tranquilizarlos. Así que paciencia nada más, por favor cuídense, yo ni salgo y me contagié.