Xoana González y su esposo Javier González fueron invitados especiales de JB en ATV, y Alfredo Benavides no dudó en reconocer en pleno programa que era suscriptor de la argentina; sin embargo, también aprovechó el momento para presentar una queja.

“Una queja, no están subiendo mucho contenido (...) No, sí jajaja de verdad felicitaciones, después me (firman)”, dijo el cómico.

Al darse cuenta que era una broma, la misma Xoana González explicó que siempre actualizan su contenido. “Subimos ocho videos por mes, dos por semana y después habrán cositas nuevas”, remarcó.

Alfredo Benavides: ¿Cuánto pagó para ser suscriptor de Xoana González?

El mismo Alfredo Benavides comentó que eligió pagar una suscripción promocional, en la cual se aplica un descuento considerable. “He pagado el paquete de seis meses (JB: sale más barato pues ¿no?)” , agregó.

La suscripción que pagó el hermano de Jorge Benavides está valorizada en 99 dólares , mientras que el pago mensual tiene un costo de 30 dólares.

