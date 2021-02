EN LA SALUD Y EN LA ENFERMEDAD. Xoana González le comunicó a sus seguidores que dio positivo a Coronavirus. La modelo no ha parado su rutina y continúa trabajando desde casa. Ella cuenta con el apoyo de su esposo Javier González-Olaechea, quien le dedicó un tierno mensaje por San Valentín.

La pareja se casó en noviembre del 2020 luego de convivir un año. San Valentín es una fecha especial para Xoana y Javier. El empresario escribió en su cuenta de Instagram que la modelo era la mejor compañera del mundo: “A tu lado hasta con COVID”.

Xoana González también hizo lo propio y publicó fotos de su matrimonio. “Desde el primer momento que te vi sentí que nos conocíamos de siempre, y acá estamos, 1 año y 3 meses que nos conocemos y daría mi vida entera por vos y por nuestros sueños”, menciona la modelo.

Xoana González dio positivo a coronavirus y quedó en shock al ver el resultado | Trome | Video: Instagram

“Feliz día a mi amigo, mi amante, mi Esposito, me siento tan bendecida y afortunada. Gracias”, continúa el mensaje de Xoana. Su esposo le responde “cómo no escogerte si contigo todo es más bonito. A tu lado mi espíritu está en paz. Amo tu esencia. Gracias por ser la mejor familia que pude escoger”.

Sobre los síntomas que siente, Xoana González le dio una entrevista a este diario donde precisó que no distingue olores. “Hablo y me agito, por momentos me siento muy mareada y con dolor de cuerpo. Lo que más me choca es no sentir gusto a la comida, es rarísimo comer y solo sentir la textura, pero no el sabor”.