Xoana González estudiará veterinaria

Xoana González dijo que le gustaría estudiar veterinaria para atender a los animalitos que adoptará en su albergue ‘Polvos Mágicos’, que se encuentra a las afueras de Buenos Aires.

“Como plan del próximo año me gustaría estudiar veterinaria o tomar algunos cursos relacionados que me enseñen lo básico, ya que estamos lejos de todo y no quiero depender de una veterinaria. Además, me sale más barato aprender yo”, sostuvo la modelo argentina.

¿Planeas abrir otro albergue en Perú?

Sí, es mi sueño a futuro, poco a poco se irá concretando todo con amor y trabajo. Tengo a mi lado un esposo maravilloso, se la juega por mí y nos está yendo superbién con el ‘Onlyfans’, nuestra fuente de ingresos.

