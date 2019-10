Evelyn Vela le advierte a Xoana que tenga cuidado con Renzo Spraggon: "Le gusta hablar mal de las mujeres"

¡Fuerte advertencia! Luego que Xoana González y Renzo Spraggon fueran ‘ampayados’ dándose acalorados besos y en arrumacos por las cámara de ‘Magaly TV, la firme’, Evelyn Vela criticó al argentino y aconsejó a la rubia que se cuide de su compatriota.



“A ese tipo le gusta hablar mal de las mujeres, no de una sino de varias, se cuelga de una porque no tiene luz propia”, indicó la ‘Reina del sur’.



Asimismo, aclaró que no tuvo un romance con Renzo Spraggon.



“Sí salimos. Nunca tuve un romance con ese tipo, jamás fue nada mío”, aclaró Evelyn Vela.



‘SOMOS AMIGOS’



Por otro lado, Xoana González y Renzo Spraggon contaron en el programa de la ‘Urraca’ que ellos han sido sinceros el uno con el otro.



“Mi vida ha sido más loca que la de Doménica Delgado y él lo sabe. Tuve hasta mi ‘sugar daddy’, pero esta vez nadie me va a sacar nada, no mantendré a nadie”, dijo.



En otro momento, Renzo Spraggon comentó que también tuvo una mujer que lo mantuvo.



“Ella no quería que trabajara como stripper y me pagaba lo que ganaba más algo más, vivía como un rey, pero nos separamos porque sentía que estaba atrapado”, detalló.



Luego, revelaron que son ‘amigos’ y que están ‘fluyendo’.



“Soy chapada a la antigua, él no me ha dicho para ser su pareja, somos amigos, estamos compartiendo, fluyendo”, precisó Xoana González.



(Frank López)