Xoana González dijo que extraña vivir en nuestro país, pero sus papás son mayores y prefiere compartir con ellos en Argentina.

” Cada vez que llego a Lima me da melancolía de volver a vivir acá, pero tengo a mis papás jubilados y quiero aprovechar el tiempo para verlos lo más que pueda . Uno nunca sabe cuánto te van a durar los padres y no quisiera elegir el trabajo por sobre la familia. Siento que soy feliz siendo hijita con mis papis”, sostuvo.

¿Y cómo va la construcción de tu albergue?

Bien, faltan unos meses para que terminen la casa de campo. Tenemos 8 ‘peluditos’ en casa y cuando nos mudemos seguiremos adoptando.

Xoana González cuadra a su exesposo Rodrigo Valle

¡SE PRONUNCIA! Xoana González dijo que le dio pena ver a su exesposo Rodrigo Valle con algunas copas de más en el cumpleaños de Diego Val y prefiere ignorar todo lo que él comente de ella, pues es parte de su pasado.

“Lo vi, pero no me interesa hablar de él, hace meses decía que con él me hubiera ido mejor y ahora dice prácticamente que no soy fina. Creo que estaba muy tomado, me da pena verlo en ese estado. Más bien que se enfoque en su mujer en vez de estar saliendo solo, tomando y molestando a las meseras”, dijo a Trome.