AGRADECIDA Y BENDECIDA. Xoana González se puso su escarapela y gritó su amor al Perú en redes sociales, en especifico habló sobre la calidad de seres humanos que conoció en este país y lo orgullosa que se siente de radicar en el territorio peruano.

Xoana González publicó una foto en la que aparece usando un vestido. El mensaje que acompaña la imagen es el agradecimiento que siente la modelo por el trato que le brindan desde que pisó por primera vez suelo peruano, esta reflexión la hizo para desearle un feliz día de la independencia al Perú.

“Gracias por ser el país que me dio todo, siento que no me va a alcanzar la vida para agradecerte, tanta oportunidad, tanto amor, tantas aventuras y aprendizaje.... aprendí mas acá de lo que había aprendido en toda mi vida, no solo de otra cultura, más amable y humana”, escribe Xoana González en su cuenta de Instagram.

“También aprendí de mi, de lo fuerte que soy y lo mucho que me importa mi vida ... aprendí a quererme, me di cuenta a valorar lo simple, a poder sentirme agradecida de los vínculos y reforzarlo a la distancia... y hasta cuando estuve exiliada aprendí una brutalidad sobre valores, desapego y amor propio... no tengo más que decir que gracias gracias gracias y quiero ser una buena persona para estar a la altura de todo lo q me dio esta hermosa vida en Perú!! Feliz día, los amo”, finaliza la modelo su mensaje en Instagram.

VIDEOS RELACIONADOS

Xoana González: Su pareja le manda indirecta a Rodrigo Valle (TROME)

Rodrigo Valle le pide a Xoana González que lo invite a su boda (TROME)

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Árabe Yaqoob Mubarak envió emotivo saludo de Fiestas Patrias: “Perú siempre estarás en mi corazón”

Paloma Fiuza: “Hace 16 años llegué a este país y me conquistó por completo”

Toño Centella acusa de robo a su esposa: “Mi cadena y reloj de oro ahora lo tiene él y eso me indigna”