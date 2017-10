Xoana González en 'XOANA LOVE': "A mi hermano, por estos 15 años de soledad"

Xoana González, la columnista más guapa de Trome.pe, no merece presentación. Cada semana, todos los lunes, aparece una nueva 'XOANA LOVE', el nombre de sus columnas. ¿De qué escribió Xoana ahora? De la tristeza y depresión que le generó un ser querido en su vida. Vamos Xoana González, te apoyamos:





Es tan doloroso cuando una de las personas que más amas, como tu hermano, te ignora. ¿Y qué tal si tienes que convivir con esa situación y es difícil de salir de ahí? Convivir con el dolor. De eso voy a hablarles hoy. Porque quien diga que la vida es un carnaval las 24 horas del día y los siete días de la semana, miente. Jamás confíen en los que profesan eso.



Da igual el gritar, llorar, patalear, hasta amenazar con cortarte las venas. Es indiferente, te ignoran. Se tomó muy en serio la frase "estás muerta para mí, a partir de ahora eres un fantasma, no te voy a volver a hablar".



Y qué tal si realmente con los meses hasta te llegas a creer que estás más muerta que viva, realmente te llegas a creer un fantasma de verdad... en donde no te preparan la comida porque estás muerta, no te ponen los cubiertos en la mesa porque estás muerta, no te planchan la ropa porque estas muerta, no te dirigen la palabra, te esquivan... claro, quién le hablaría a un muerto. Lo más gracioso y 'creepy' a la vez es que te lo llegas a creer y por dentro dudas si esto es vida o si mejor estarías muerta.

Bien, así en ese dolor conviví días, meses, años, toda una vida, quién sabe. Hasta que me fui del techo que miraba cada noche hasta poder dormirme. En una primera fase la pasaba mirando un punto fijo del techo, lloraba hasta cerrar los ojos y conciliar el sueño. Y luego ya no duele, o es que te acostumbras a esa realidad, o simplemente te cansas de levantarte con dolores de cabeza y los ojos hinchados. Xoana González pintó estos cuadros aunque no lo quieras creer



Tu presencia es un estorbo y no queda otra que trabajar para pagar tus cosas y ahorrar, y tomas la decisión de irte, sin avisar a nadie, porque a nadie le importa.



Te imaginas el día de tu muerte. ¿Realmente te llorarían con sinceridad, porque les duele tu irreversible ausencia o lo harían por compromiso?



Pensar en esas cosas en tan corta edad debería haberme dejado secuelas... quién sabe. Al menos aprendí a no forzar a nadie a que me quiera, que hacer una escena de llanto no sirve de nada si no te quieren escuchar... hasta le encontré el lado bueno:



Lo hermoso de saber que "estás muerta" es que te animas a vivir. Ya le perdiste el miedo a sufrir, al rechazo, a perder, a perderte, al fracaso, a decir, a gritar lo que sientes. Le perdiste el miedo a divertirte, a enamorarte, a viajar, a ir sin rumbo ni con un plan armado, a no aferrarse a nada ni nadie. Ya no le tienes miedo al dolor, porque sabes en lo más profundo de tus huesos lo que significa.



Me fui de mi casa muy chica, no fue fácil animarse a ir en busca de uno mismo.



En los momentos donde fantaseaba que estaba muerta me ponía a imaginar qué me hubiese gustado ser en la vida, como si las limitaciones no existieran. Así pasaba días, tardes, noches, imaginando que si fuese linda me gustaría ser modelo. Si fuese independiente y me mantuviera sola, me gustaría tener un perro a quien le importe, invitar amigas a mi casa, decorarla y -hasta si se me canta el ojete- agarrar un crayón y pintar todas las paredes, poner música fuerte, bailar por más mal que baile. Qué ironía, hoy tengo todas mis paredes con cuadros míos, mis pinturas.

Xoana González pintó estos cuadros aunque no lo quieras creer Xoana González pintó estos cuadros y hoy adornan su casa. Xoana González pintó estos cuadros aunque no lo quieras creer



En fin, lo mejor que me pasó fue haber estado "muerta". ¿Por qué? Porque eso me dio más ganas de vivir, hacer en vez de soñar y concretar en vez de fantasear. Lo malo en la vida puede hacerte tomar impulso para animarte o hundirte para siempre. Una vez que uno está abajo, en medio de la oscuridad de la soledad, tocando fondo, ya no se puede estar peor, hasta que un día se iluminan tus pensamientos y llegas a la conclusión.



Concluyes que es mejor aprovechar el fondo para tomar impulso y subir. Pero para eso hay que animarse a salir y eso ya lo decide uno mismo.



A lo que voy: agradezco infinitamente a los que me lastimaron, porque acá estoy, viva, más viva que nunca. Si no me mató lo que viví, ya no me mata nada. No le tengo miedo a nada. Sobre todo tengo más ganas de vivir cada día, porque uno nunca sabe si mañana te levantas siendo un fantasma de nuevo.