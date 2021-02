Xoana González cree que Ivana Yturbe no está tan enamorada de Beto Da Silva, con quien se casó, y le molestó que le haya copiado el modelo de su vestido de novia.

“Es una copiona, habiendo tantos modelos y diseños justo se tiene que copiar el mío. Su vestido es igual al que usé en mi matrimonio con Javier (González), tiene la misma abertura en la pierna, el mismo escote, al menos hubiera disimulado un poco. Cuando una no tiene la personalidad muy marcada por lo general se copia, pero bien por ella, que sea feliz”, precisó González.

¿Te incomoda realmente o lo tomas con humor?

Me molesta, pero ¿qué puedo hacer? Ahora prefiero tomarlo con humor porque mi matrimonio fue mucho más lindo, tuve un estilo definido y ella no. Estoy feliz y tranquila porque mi boda fue la más bella de todas, mis invitados de blanco, hicimos un ritual espiritual y no se puede comparar con otro. Mi boda fue algo soñado, la que puede, puede, la que no, que se copie.

TROME - Xoana González acusa a Ivana Yturbe de copiarle el vestido de novia

¿Crees que Ivana se casó muy apresurada con Beto Da Silva?

El tiempo (de relación) es lo de menos porque cuando vi a este hombre (Javier) le dije para casarnos antes del mes de conocernos, me dijo que no y luego él me pidió matrimonio. A ellos (Ivana y Beto) les deseo lo mejor y que sean felices. La muchacha es regia, pero no la veo tan enamorada de Beto Da Silva, al igual que pienso que a Mario (Irivarren) no le hace muy bien la compañía de Vania (Bludau), ella saca su lado más pedante y agresivo. Si fuera la mamá de él, le diría que se aleje de esa chica, que es problemática, y vuelva con Ivana. Para mí, ellos van a volver.

De otro lado, ¿cómo te va con Javier?

Estamos enamorados, riéndonos siempre, nos decimos todo el día que nos amamos, es una cosa increíble, lloro de amor porque me siento plena y feliz de haber encontrado a mi compañerito de vida.

Trome - Ivana Yturbe estaría embarazada de Beto da Silva