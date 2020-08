Xoana González contó que en algún momento pensó que nadie más la iba a querer luego de su divorcio, por su extrovertida personalidad, pero cuando Javier González llegó a su vida todo cambió porque se la jugó por ella.

He visto que ya estás en las pruebas de tu vestido de novia...

¡Sí! Víctor González (diseñador) me ha captado la idea perfectamente y hará un trabajo divino, sus vestidos son bellísimos.

¿Tendrás despedida de soltera?

No, porque eso implicaría una despedida de soltero y mejor no.

¿Ya tienen planeada la luna de miel?

Me caso en tres meses y medio en Punta Sal, y nos quedamos unos días más.

Se te ve radiante...

Gracias, la verdad es que lo estoy. Yo pensé que nadie más me iba a querer, porque tengo una imagen para la tele que aunque también es parte de mi personalidad, soy una buena persona. Antes de estar con Javier, salí con un médico que me dijo que jamás me iba a presentar a su familia. Eso me deprimió mucho, bajó mi autoestima. Luego vino lo de Renzo (Spraggon) y llegó Javier que se la jugó por mí, se dio el trabajo de conocerme.

Pero has madurado, se nota un cambio en ti...

Sí, la cultura de ustedes me ha enseñado bastante, frené mis bromas y humor. Soy muy feliz y me encanta estar con él.

Xoana, en redes has comentado que te gustaría que tu pareja sea congresista.

Es que él es honesto y trabajador, tiene mucha experiencia porque trabajó en el sector público. Además, tiene muy buenas ideas y yo también podría aportar.