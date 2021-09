SALE AL FRENTE. Lourdes Sacín se pronunció luego de los comentarios que realizó sobre el departamento que se acaba de comprar Xoana González, el mismo que fue adquirido, según la argentina, con sus videos para adultos de Onlyfans.

“Tengo que decir que me ha encantado tu respuesta Xoana, me encantó, me maté de risa cuando dijiste que no ibas a ser ‘maestra jardinera’ y obviamente nadie te pide que lo seas, no va con tu personalidad, no te veo en una oficina sentada de secretaria, de abogada, porque tú eres más activa”, dijo la periodista en declaraciones para Instarándula.

En ese sentido, aseguró que su crítica fue dirigida para la prensa de espectáculos. “iba por el lado de cómo lo enfocó cierta prensa, titulares que podrían confundir a chibolitas inexpertas que no saben qué hacer con su vida y dicen ‘ah derrepente voy a probar esto’, pero como ellas no están totalmente maduras, no saben realmente lo que quieren, pueden ponerse a hacer sus videos pornográficos y de ahí no hay marcha atrás, después se arrepienten y va quedar para siempre en su vida. La prensa tiene que tomarlo con más cautela”, acotó.

Lourdes Sacín habló para Instarándula y aclaró que nunca quiso atacar a Xoana González por sus videos para adultos, sino que su crítica fue para la prensa.

YO TAMBIÉN SOY AHORRATIVA

Lourdes Sacín también reconoció que Xoana González haya recomendado a sus seguidores ahorrar para conseguir sus sueños. “Celebro también el hecho de que seas ahorrativa, yo también lo soy y me parece que es mucho más valioso ahorrar, comprarse lo suyo que andar de auspiciador en auspiciador, a otro país, haciéndote la calzón con bobos”, dijo la ex de Andy V.

LE RECOMIENDA VIDEO DE JARDINERA

Finalmente, la periodista citó a Xoana González, quien aseguró que nunca sería ‘maestra jardinera’ y le aconsejó hacer un video para Onlyfans con la temática de jardinería. “Derrepente podrías hacer de jardinera en algún video tuyo, con herramientas de jardinería y algo que pase por ahí, no sé, tómalo en cuenta”, acotó.

