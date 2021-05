Xoana González contó que pronto cumplirá seis meses de casada con su esposo Javier Gonzáles y planean viajar a Argentina para disfrutar de su romance y visitar a su familia.

“Ya vamos a cumplir medio año de casados el 15 de mayo y nos sentimos más enamorados que nunca y muy felices. El 16 viajaremos a Argentina a disfrutar unos días por allá, también iremos para ver a la familia de lejos, no podré abrazarlos, pero por lo menos veré que estén bien y ellos a mí”, dijo la modelo.

Tendrán su ‘luna de miel’ por los seis meses de casados en tu tierra natal…

Sí, vamos a relajarnos, la vida en Buenos Aires es muy tranquila y familiar. También buscaremos nuevas locaciones para el ‘Onlyfans’, ja, ja, ja.

¿Su relación ha cambiado desde que decidieron compartir sus videos íntimos en ‘Onlyfans’?

La relación sigue igual, al contrario, estamos más unidos, nos reímos mucho, hay situaciones graciosas que pasan todos los días y todo es felicidad entre nosotros. Hace poco creamos nuestro canal de ‘YouTube’ llamado ‘Sexy González’ donde contamos lo que pasamos día a día. La verdad que todo bien.

¿Cómo los trata el público?

La gente en la calle es respetuosa y amorosa con nosotros.

¿Y qué les dicen en redes sociales por su nueva faceta como actores?

En las redes sociales hay de todo, hay gente que te dice de la 'A a la Z', otros que te aman, pero tratamos de no darle valor o poder porque es algo virtual, no puedo permitir que algo me pueda molestar o dañar. Solo me importa lo que piensa mi familia, mi papá, mi mamá y pocas personas que uno va queriendo en la vida.