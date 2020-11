Tengo el hombre perfecto “Javier es el hombre perfecto”, dijo emocionada la modelo Xoana González, quien ayer por la tarde contrajo matrimonio civil en ‘La casa de la juventud prolongada’, en Miraflores', con el chef Javier González, con quien tiene un año de relación y convive desde enero.

“Estuve ansiosa por mi matrimonio, por fin llegó el día. Javier es el hombre perfecto, estoy contenta porque me estoy casando con mi ‘churrazo’, quien no me da motivos de celos ni nada. No hace falta que lo tenga controlado”, refirió la modelo argentina.

¿Estuvieron nerviosos?

Xoana: Me olvidé el DNI y al regresar a mi casa mis perras se querían escapar, fue un día tragicómico. Además, estaba emocionada porque me casé con el vestido de mi abuelita, es decir, con el mismo modelo. Mi abuelita me mandó las fotos y me encantó, así que tiene un gran valor simbólico.

Javier: Mucho, Xoana sabe que me encanta, estoy feliz y más enamorados que nunca.

¿El siguiente paso será el bebé?

X: Sí.

J: Vamos a ver qué pasa.

¿Se emocionaron en la ceremonia?

X: Ha sido muy bonita y emocionante. Ahora soy la señora González de González. El matrimonio era un papel importante para mí, porque si vamos a traer hijos al mundo es importante que nazcan dentro de una unión formal. Soy una romántica.

J: La ceremonia ha sido algo íntimo, tal como queríamos.

Mañana (hoy) se van de luna de miel a Punta Sal, donde tendrán una ceremonia especial…

X: Tenemos una ceremonia espiritual, en la playa, durante el atardecer y será como un sueño.

J: Estoy agradecido con Dios de haber conocido a Xoana.

En tanto, Aída Martínez fue una de las testigos de la boda y no dudó en desearle lo mejor a la argentina.

“Xoana es una de mis mejores amigas, la quiero un montón y es muy lindo que me haya elegido como testigo. Yo estoy casada, embarazada y pasando por el mejor momento de mi vida”, refirió.