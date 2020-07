LA CUARENTENA LOS UNIÓ. Xoana González anunció en redes sociales que su pareja el empresario Javier González le pidió matrimonio.

Fiel a su estilo, Xoana González anunció en su cuenta de Instagram que su novio le pidió la mano, pero ella se confundió y le entregó otra ‘cosa'. “Si dios y la pandemia nos permite nos casamos el 15 de noviembre, pero como cae domingo sería lunes 16 creo, lo importante es que me ha pedido la mano; yo me equivoque y le di otra cosa”, menciona la modelo.

Xoana González precisó que pensó que su novio le estaba bromeando. “Después me dijo que era en serio y lo obligue a que se lo diga a mi mamá a ver si era verdad y sí... acabamos de comunicárselo por videollamada y su respuesta fue " para que me pediste permiso si esta atorranta nunca me pide permiso para nada””, comenta la modelo en su cuenta de Instagram.

La publicación está acompañada de un romántico video donde la modelo aparece junto a su futuro esposo. La pareja se conoció a mediados de septiembre de 2019 y afirman que fue amor a primera vista. “Sí. Fue una historia de locos. Él tiene una pizzería y me llevó una pizza a mi casa, porque no tenía personal disponible. Es loco volverse a enamorar, ya no creía más en el amor y había perdido todas las esperanzas, pero lo vi y me dio ganas a proyectarme a muchas cosas. Yo lo vi y dije: ‘Wao, es un bombonazo, este hombre de aquí (departamento) no sale vivo’, así que una vez que entró dije: ‘de aquí no se va’. Le invité a comer su pizza y desde ahí no nos hemos dejado de ver”. indicó Xoana González.

