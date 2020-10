Xoana González se animó a disfrazarse de bailarina de festejo en este Halloween de ‘encierro’ y, mientras su novio Javier tocaba la guitarra para que ella mueva la cintura, contó que piensa congelar sus óvulos y este diez de noviembre se casará por civil.

¿Javier te robó el corazón?

Sí, estoy enamorada de él porque es un gran hombre que me da mucha paz y así como yo aporto la locura, él es mi cable a tierra.

¿Eres buena bailando?

Me gusta mucho la música de la selva, la marinera, y la de cajón me vuelve loca porque tiene un ritmo caliente. No he tomado clases, pero creo que aprendí algo mirando YouTube. No soy muy buena, pero lo hago con mucho amor.

¿Sabes cocinar comida peruana?

Me sale muy bien el rocoto relleno, me encanta preparar comida peruana para ‘Javi’.

Ya no falta nada para tu boda, ¿cómo te sientes?

Soy una bola de nervios, me como las uñas, me salen granos, ja, ja, ja. Me caso el 10 de noviembre por civil y el 14 espiritualmente en la playa.

¿Han planeado tener bebés?

He pensado en congelar mis óvulos, creo que aún tengo tiempo porque acabo de cumplir 33 años. Me gustaría tener tres hijos.

¿Has pensando en nacionalizarte luego de casarte?

Aún no, pero ya me siento peruana más allá de lo que diga un papel. (D. Bautista)