Xoana González: Si regresa a Perú sería detenida en el aeropuerto por denuncia de Melissa Loza [VIDEO]

La argentina Xoana González se encuentra en serios problemas con la justicia peruana. Según el abogado de la chica reality Melissa Loza, CarloMagno Chacón, si la modelo regresa a Perú sería detenida en el aeropuerto.



En 2015, Xoana González aseguró en el programa "Amor, amor, amor" que Melissa Loza mantuvo una relación amorosa furtiva con el conductor de televisión, Raúl Romero. Esto enfureció a Melissa Loza quien le interpuso una denuncia.



En mayo de 2017, la justicia peruana encontró culpable a Xoana González del delito de difamación y se le impuso un año de prisión suspendida y también el pago de diez mil soles a Melissa Loza. La situación de la argentina se complicó porque no realizó el pago en el plazo indicado.



El abogado de Melissa Loza afirma que Xoana González fue notificada por edictos publicados en el diario El Peruano. El décimo juzgado peruano penal de Lima revocó la pena de prisión suspendida por efectiva de un año.



Según la defensa de Melissa Loza, Xoana González viajó a Argentina apenas se enteró del fallo. La modelo no podría regresar a Perú porque de lo contrario será trasladada a un penal de la capital.



"No se trata de la plata, se trata de la difamación, del honor de una persona. Se lo dejó a los temas legales", dijo Melissa Loza al ser consultada sobre el tema. De momento, la argentina prefiere no responder por recomendación de su abogado.

Xoana González en problemas por difamación a Melissa Loza