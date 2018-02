Xoana González mortificada porque Melissa Loza la llamó "deslenguada" [VIDEO y FOTOS]

La bomba argentina Xoana González se siente triste y mortificada al saber que Melissa Loza dijo que la sentencia que recibió (un año de prisión efectiva) fue por ser ‘deslenguada’.



Xoana, Melissa comentó que no hará nada para que te levanten la orden de captura…

Ya lo sé. Pensé que por ser madre sería más sensible, yo tengo cuatro perros que son como mis hijos y están sufriendo. Ojalá me perdone, porque ya pagué (la reparación civil) y me disculpé. Entiendo que hace tres años era más deslenguada, pero ya cambié desde que perdí mi bebé y eso me sensibilizó más.



¿Qué es lo que te afecta más?

Tengo que atrasar mi tratamiento de fertilidad y me duele. He vuelto con lo que ya había quedado atrás, que son los antidepresivos y estar empastillada todo el día. Mi familia y amigas están conmigo todo el día y cuidan mucho.



¿Qué te ha dicho tu abogado?

Solo queda esperar que el Poder Judicial regrese de vacaciones para pedir la anulación de la orden de captura, porque ya se le abonó el dinero (de la reparación civil). Sigo pasando momentos muy depresivos, porque extraño a mis perros, a mi esposo (Rodrigo Valle), solo me queda esperar o sino tendré que mudarme por completo a Argentina. (L.Gamarra)



