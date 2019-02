Xoana González a Melissa Loza: "No le guardo rencor, no me alegra lo que le está pasando" | FOTOS

Xoana González aseguró que no le guarda rencor a Melissa Loza y espera que ‘encuentre la paz’, después que su pareja fue detenida y que la madre de la modelo, Guadalupe Vigil, confesó que la ‘Diosa’ cayó en el mundo de las drogas.

“No me alegra lo que le está pasando. Todas hemos elegido, en algún momento, a una mala pareja. Tuve un exnovio que me molió a golpes. No soy mala persona y no le deseo el mal a nadie. Ojalá que encuentre la paz y felicidad” , sostuvo Xoana González.

No puedes regresar a Perú por el juicio que ella te hizo, ¿no le guardas rencor?

Sufrí un año entero y sigo sufriendo, pero es porque en el pasado era muy deslenguada. Pude aprender de la experiencia, sanar y perdonar a quienes me lastimaron. No le guardo rencor, no tengo espacio para odiar a nadie.

La mamá de Melissa dijo que se habría vuelto adicta a las drogas por culpa de su pareja...

Creo que su mamá actuó por desesperación.