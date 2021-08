Xoana González reveló que no expondría su vida en un reality porque prefiere mantener la relación con su esposo Javier fuera de la pantalla chica. Además, consideró que le tendrían que pagar muy bien, pues en OnlyFans gana más que saliendo en la televisión.

“No me gustaría volver a trabajar bajo un ritmo de trabajo donde el ritmo te lo pone otro. Me encanta trabajar con lo que estoy haciendo ya hace 6 meses (OnlyFans), me encanta manejar mis horarios para grabar, sin presión. Si hay una disciplina que uno tiene que hacer por parte de edición. No volvería a trabajar en un show excepto si gano mucho dinero. No es algo que tenga ganas de hacer. No me expondría. No aguanto dos pulgas, no aguanto mucho críticas ajenas. No aceptaría”, dijo a El Popular.

Xoana González, quien ahora estás más enfocada en realizar contenido de calidad en OnlyFans, mencionó que, para ella, la época de los realities ya pasaron.

“Reality con mi esposo, no. Ya fue una época que ya pasó, no expondría mi vida. Si lo expongo, lo expongo en nuestro canal de YouTube y contamos nuestras miserias y ya. No en un reality donde regalas tu vida y tus miserias a rating ajeno. La verdad que no”, indicó.

Xoana González había pensando a migrar a otras plataformas cuando, sin embargo, OnlyFans desistió de esta proposición.

“Iba a ser la censura en los primeros días de octubre, pero al final no se hizo y sigue todo igual. Por un lado mejor, si no era esa plataforma era otra porque lo más difícil es que nosotros nos animemos a hacer contenido sexual ya lo teníamos que éramos nosotros como producto. Por suerte, Onlyfans recapacitó”, concluyó.