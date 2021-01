LES PONE EL PARE. Xoana González se fue a pasar las celebraciones de fin de Año con su familia en Argentina. La modelo compartió con sus seguidores fotos de su estadía en la casa de sus padres, sin embargo, recibió comentarios malintencionados y machistas.

Xoana González compartió una foto con su papá. “Te amo papi y que bueno que la vida nos permitió disfrutar cada momento juntos o en países diferentes pero unidos. Eso es algo que siempre estaré agradecida del hermoso ser humano q me toco de papá y de todas las enseñanzas que tenía que aprender para forjar esta loca que cuando quiere algo lo consigue, definitivamente el mejor papá del mundo para mi”, escribió la modelo.

Fue en ese momento que un grupo de sus seguidores empezó a cuestionar el cariño que sienten sus padres por ella. “No debe ser fácil tener una hija que tiene Onlyfans”, se lee entre las respuestas a la foto que publicó junto a su padre.

Al respecto, Xoana González decidió enfrentar a los seguidores que le hicieron comentarios machistas. “Sorry si tus papás se avergüenzan de vos pero no es mi caso. Están orgullosos y si me siento bendecida, no todos tienen mi misma suerte”, responde la modelo.

Xoana González responde comentario malintencionado

Xoana González alista los preparativos para su matrimonio. (Magaly TV/ATV)