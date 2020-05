EXPONE A INFIELES. Xoana González mostró los mensajes que le envía Pedro Aquino para que sea su amiga discreta pese a que tiene esposa.

“Este jugador de fútbol es casado (...) él tiene que saberlo, los hombres casados tienen que asumirlo y ser comprometidos con su relación. Pedro Aquino es el jugador al que nos estamos refiriendo, él te contacta a través de tu instagram”, le menciona Magaly Medina a Xoana González.

Xoana González indica que el mensaje lo vio su comunnity manager. “Te escribió Pedro Aquino me dice, le pedí la charla, quiere ser mi amigo discreto (...) él supuestamente está separado, pero en sus fotos sale con su esposa”, menciona la modelo.

Xoana González indica que expone estos mensajes para hacerle un favor a la esposa del futbolista. “Seguro la esposa se va a molestar, pero creo que deberíamos (...) sacar al fresco a estos hombres, a mí me hubiera encantado que me abran los ojos con pruebas y todo si me pasa lo mismo porque no está bien estar del otro lado, es un servicio a la comunidad”, menciona la modelo.

Pedro Aquino se casó en 2019 y aún continúa con su esposa Katherine Fernandéz, sin embargo, le envia estos mensajes a Xoana González. La modelo se mostró bastante afectada por los mensajes que recibió e indicó que lo que más le indignaba es la proposición para que sea su trampa.

LA CONVERSACIÓN ENTRE XOANA GONZÁLEZ Y PEDRO AQUINO

Futbolista: “Si sabes quién soy vedad, espero no incomodar, amiga”.

Xoana González: “Sí obvio, sé quién eres”.

Futbolista: “Sabes hace mucho quería escribirte”.

En la segunda conversación se ve que el deportista pide a la modelo que sea discreta, mientras que ella le hace el “pare” y le advierte que tiene pareja.

Futbolista: “Pero de hecho también estaba con mi esposa pues, ahora que ando separado dijer ahora le escribiré. Pero biste no me gusta nada el escándalo, quiero una amistad bien discreta, si me entiendes?”.

X.G.: “Y estoy con novio”.

Futbolista: “Si, claro sí lo sé, pero no te dejan tener una (...)”.

Xoana González expone los mensajes que Pedro Aquino le envía (TROME)





