Xoana González presentó a su esposo a su familia en Argentina: “Todavía estoy embobada con Javier”

’Javier se metió a todos en el bolsillo’, dijo la modelo Xoana González, quien se encuentra vacacionando en Argentina junto a su esposo Javier González, a quien presentó a su familia y asegura que el ‘pizzero’ ha caído muy bien.

“Mi familia lo adora, se metió a todos en el bolsillo. Además, me ven superfeliz y es diferente a todos los novios que he llevado a mi casa. Javier es un hombre que mi familia siempre ha querido para mí, porque tiene estudios y una carrera... pues una vez llevé a un chico de una barra brava y siento que ahora me quieren más”, manifestó González.

A través de tus redes sociales vi que estabas remodelando tu casa de Argentina. ¿Planean quedarse a vivir por allá?

No es el plan, la idea es dejar linda la casa que compré hace varios años con mis ahorros. Ahora la estamos remodelando, pero no es la intención venir a vivir acá, ni en el corto plazo ni nada.

¿Hay planes de encargar un bebé?

No se sabe. Quizá más adelante nos animemos, por ahora queremos disfrutarnos mucho, estamos todavía embobados uno con el otro, y sacarle el jugo a esta etapa hermosa... y después veremos lo del bebé. El 2020 fue un año doloroso y difícil, pero para mí fue el mejor de mi vida porque encontré el amor, nos casamos, nos reinventamos juntos y tenemos toda una vida por delante juntos.