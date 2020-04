Su aporte es la pu(...), así lo señala Xoana González. La modelo animó a sus seguidores a publicar sus fotos más sexys y etiquetarla para compartirla en su cuenta de Instagram.

“A mis amores que me suban o me manden por interno y me etiqueten los reposteo. Así que si tú tienes tu foto ahí que estás muy orgullosa de mostrar y te sirvieron mis tips, mándame un mensaje y te reposteo”, menciona Xoana González.

Además, la modelo indica que la idea fue de su pareja. “Se está riendo, a él le gusta esta put(...)ía. Voy a dar después un tutorial de cómo hacer que tu novio acepte que subas putifotos o tu put(...) interior. Atentos", precisa Xoana González.

La modelo compartió putifotos de sus seguidores, quienes siguieron al pie de la letra los consejos que brinda la argentina en su tutorial para realizar una putifoto.

Además, Xoana González le envío un mensaje a Tilsa Lozano. “Me siento una m(...) Tilsa postea marcas peruanas para que salgan adelante y yo putifotos challenge, ese es mi aporte a la comunidad la pute(...)”, menciona la modelo.

TUTORIAL PARA PUTIFOTOS

Hay que mantenerse ocupado en la cuarentena. Esto lo tiene claro Xoana González, quien se animó a realizar un tutorial, pero no cualquier tutorial. Se trata de clases para posar las “putifotos”, como ella denomina a las fotos sexys.

“Tutorial como posar para las putifotos, mejor ángulo, mejores poses para verse regia, las caras y las frases que hay que poner !!! se dictan seminarios de putería con previo depósito 🤣🤣🤣😅🙈 hay que recursearse”, escribió Xoana González en su cuenta de Instagram.

La modelo indicó que es importante buscar un buen ángulo. “Yo normalmente pongo la cámara abajo para que se me vea más grande (...) cuando la gente me ve se decepciona porque dicen “qué menudita”, “qué flaquita”, indica Xoana González.

El video tutorial que grabó Xoana González se viralizó rápidamente en redes sociales por la actitud jocosa de la argentina, quien le dice a su pareja que realizará este tutorial y el argentino le responde “ya, tranqui, diviertete”. Sin duda, es una pareja que comprende el trabajo del otro.

Xoana González realiza reto de putifoto challenge

VIDEOS RELACIONADOS

Perritos de Xoana González dejaron su 'regalito' en set de Mujeres al Mando

El valor de la Verdad: Xoana González hablará de Melissa Loza en el sillón rojo | VIDEO

TAMBIÉN PUEDES LEER

Xoana González realiza tutorial para enseñar a posar para las “putifotos”

Xoana González sobre su novio Javier González: “Sabe lo que tiene que decir para no sacar mi lado fiera" | ENTREVISTA

Xoana González deja por los suelos a su exesposo Rodrigo Valle por pedirle que le devuelva sus regalos