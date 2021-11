VUELVE A PERÚ. Xoana González dijo que se encuentra emocionada porque en diciembre regresará a nuestro país por trabajo y de vacaciones.

“Llego el 3 y el 4 estaré en Tarapoto, porque tengo un par de shows. Estoy ansiosa porque volveré a los escenarios después de dos años, extrañaba mucho los aplausos del público. Luego, me daré tiempo de visitar a mis amigas y Javi hará surf. Me siento muy bendecida de trabajar en lo que más me gusta y me dé tiempo de viajar”, afirmó la argentina.

Además, comentó que se quedará solo unos días, pues tiene que retornar a Argentina. “Mi casa es aquí y tengo que regresar, mis animalitos me estarán esperando y pasaremos fiesta con la familia”, agregó la gaucha.

