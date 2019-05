Xoana González anuncia su regreso al Perú tras año y medio de tener orden de captura | VIDEO

Xoana González regresa al Perú. La rubia que se encuentra fuera del Perú casi un año y medio por tener orden de captura si es que intentaba volver a ingresar, informó a través de sus redes sociales que viajará a tierras incas este lunes y estará arribando el martes por la mañana.

Recordemos que Melissa Loza entabló una demanda por difamación contra Xoana González después que la argentina dejara entrever que la 'diosa' mantuvo una relación con Raúl Romero cuando ambos trabajaban juntos.

Melissa Loza ganó el juicio y Xoana González tuvo que pagar la reparación civil en partes. Sin embargo, las notificaciones por el pago no llegaron a su domicilio y, para cuando ya había efectuado la cancelación total de la deuda, el Poder Judicial emitió una orden de captura en su contra.

Xoana González en problemas por difamación a Melissa Loza

En ese momento, Xoana González se encontraba en su natal Argentina. Por eso, no pudo regresar al Perú por casi un año y medio. Durante ese tiempo, la modelo, quien ya ha revelado sufrir de depresión, vivió tiempos difíciles, como el anuncio de separación de su esposo, Rodrigo Valle.

Ahora, las cosas son diferentes. Xoana González grabó un video anunciando la feliz noticia en medio de lágrimas. La rubia se mostró muy emocionada de regresar al Perú, país que ella considera le dio todo lo que tiene.

"Mañana lunes en la noche nos vamos para Lima. Y llegamos el martes a las 7 y nada. Estoy muy contenta, estoy muy feliz. Muchas gracias a todos los que me mandaron mensajes. Muchas gracias. Ya pasó todo. Ya no soy más una criminal con orden de captura, con prisión efectiva y todas esas cosas", declaró Xoana González.

Además, tomó con seriedad haber sido calificada como una criminal por la justicia, con orden de captura y prisión efectiva. Xoana González agradeció a todos sus fans y quienes estuvieron pendientes de su situación.

"Suena gracioso, pero no lo es, no es bonito ser una criminal para la justicia y bueno, ya pasó todo. Ahora voy a volver a mi vida y a todas las cosas que he venido haciendo y nada, los quiero mucho. Muchas gracias", dijo con lágrimas Xoana González.