Xoana González: Su esposo publica video donde cocina semidesnudo y ella se venga así [VIDEO y FOTOS]

Tener una relación a distancia puede ser problemático, peroXoana González y Rodrigo Valle enfrentan las dificultades de vivir este tipo de romance con una sonrisa en el rostro y sobre todo con mucho humor. Es por esta razón que la modelo decidió "vengarse" de su esposo de una peculiar manera.



Xoana González se mostró mortificada en redes sociales por unos videos que publicó Rodrigo Valle en su cuenta de Instagram donde se ve que cocina semidesnudo. La modelo le pidió a su esposo que no publique este tipo de contenido, sin embargo el fisicoculturista continúo subiendo las mencionadas grabaciones.



En una anterior publicación, Xoana González le pidió a sus seguidores ideas para vengarse de su esposo. La modelo resolvió que una perfecta venganza sería subir videos donde ella también cocina desnuda.



Xoana González publicó su primer video de "Cocinando al natural". En la grabación, la modelo cubre sus partes íntimas con diferentes verduras. "Hola, amores, les voy a enseñar a cocinar mi ensalada preferida", dice la argentina en la grabación publicada en Instagram.



"Le dije mil veces q no quiero q suba videos cocinando semidesnudo y como no lo entiende .... yo tmb cocinaré pero totalmente desnuda ! (Ahhh y para los q noten los puntos de cuando me saque las prótesis son mi cicatriz preferida así q me resbala si se ve ) Venganza querido esposo 😎", escribió Xoana González en su cuenta de Instagram.



Xoana González y Rodrigo Valle mantienen una relación a distancia desde diciembre de 2017. La argentina no puede regresar a Perú hasta que se levante la orden de prisión preventiva que pesa en su contra por difamar a Melissa Loza.

Xoana González se venga de su esposo