Xoana González y Rodrigo Valle más enamorados que nunca: "Tenemos un amor fuerte" | ENTREVISTA

Los argentinosXoana González y Rodrigo Valle llevan dos años y medio de casados y han tenido que afrontar una verdadera prueba de amor cuando la rubia no podía regresar a nuestro país por la denuncia de difamación que le interpuso Melissa Loza. Hoy, en compañía de sus mascotas, afrontan la vida con la lección aprendida y planeando su futuro.

¿Cómo se sienten despertando nuevamente en la misma cama?

Xoana: Hermoso. Lo extrañaba mucho, a los perros también. Este año y medio que estuve lejos solo nos vimos 40 días y no es lo mismo. Fue muy fuerte para mí, pero entendí que fue responsabilidad mía y tenía que hacerme cargo. Rodrigo me apoyó mucho, me pagó seis abogados y él último recién logró que regresara.

Rodrigo: Le prometí que todo se iba a solucionar y fue así. Todo valió la pena.

Xoana, ¿qué mea culpa harías?

Antes era muy arrebatada, deslenguada, el choque cultural fue fuerte, lo que está bien allá (en Argentina), acá no. Me da miedo mi bocota, pero a raíz de lo que pasó, entendí que lo que para uno es un juego, al otro lo lastima.

¿Qué le dirías a Melissa Loza?

Quisiera tomarme un café con ella sin que haya prensa y decirle, de corazón, mirándole a los ojos, que me arrepiento del daño que le hice y a mucha gente. Pongo en la bolsa a Joshua (Ivanoff) y a exnovios a quienes les hice maldades.

¿Sigues yendo al psicólogo?

No, la medicación también la cortamos. Solo lo llamo cuando tengo crisis emocionales, pero he vuelto a ser feliz y ya no hay necesidad de estar en ‘modo lento’. Tengo mis perros que son mi fortaleza, un esposo que me hace feliz y miles de planes.

Contaste en ‘El valor de la verdad’ que tenías problemas con el alcohol, ¿cómo estás ahora?

Le hice una promesa a mis papás y tíos de dejar el alcohol y hace un mes estoy limpia.



Rodrigo, ¿este alejamiento también fue duro para ti?

Sí, los dos en esta etapa hemos madurado y sacado de lo malo, lo mejor.

¿Y fueron fieles cuando estuvieron separados?

X: Me porté bárbaro. Cuando estuve allá apareció una persona (una expareja) y orgullosa le dije: ‘Estoy casada, me siento halagada de tus palabras después de tantos años, pero elegí a una persona, mi esposo, y estoy enamorada’.

R: Igual, no salí con nadie. Sé con la persona que me casé y amo. Confío en ella y ella en mí, nos amamos con nuestras virtudes y defectos, y esa aceptación nos une mucho.

¿Sigues siendo celosa?

Admito que a veces me queda lo celosa, pero en este tiempo aprendí a confiar sí o sí. Ya no me pondré en el papel de policía porque cuando alguien quiere hacerlo (engañarte), lo hace.



En este año tuvieron una ruptura amorosa, ¿sienten que están comenzando de nuevo?

X: Siento que nos estamos dando una nueva oportunidad en el amor, estamos poniendo de nuestra parte. Tenemos una relación de cuatro años y medio, hace dos años y medio nos casamos, y hay mucho amor.