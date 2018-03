Xoana González a Rodrigo Valle por su relación a distancia: "Te mando videos llorando porque te extraño"

Las relaciones a distancia siempre suelen ser problemáticas. Desde diciembre, Xoana González y Rodrigo Valle están viviendo esta situación. La modelo escribió una larga publicación dedicada al fisicoculturista en Instagram.



Xoana González cuenta cómo le afecta vivir alejada del amor de su vida, Rodrigo Valle. "Sos todo y sabes que no soy completamente feliz, pero me mantengo sonriendo como te prometí y no me vas a ver llorar", escribió la modelo en Instagram.



Xoana González reveló que en ocasiones el dolor que siente es tan fuerte que le envía videos donde aparece llorando a Rodrigo Valle. "Valoro cada intento así sea un rechazo o otra frustración más. Dentro de tanta caca me doy cuenta cuánto creciste, cuánto somos capaz de hacer por estar juntos y la raíz de mi fuerza", escribe la modelo en Instagram.



Xoana González también enumera los esfuerzos que realiza para continuar adelante pese a estar lejos de Rodrigo Valle. "Salgo adelante y lo hago también por vos, por nosotros, por las nenas y sea cual sea nuestro hogar ya pronto estaremos todos juntos", escribió la modelo en la mencionada red social.



Xoana González finaliza su publicación en Instagram reafirmando todo el amor que siente por Rodrigo Valle. "Te amo cada día más y si necesitas fuerza yo me invento una súper mujer para dártela. Te amo te amo y te amo mi gorila gigante", comenta la argentina en Instagram. La publicación alcanzó los 6.130 me gusta.

Xoana González y el amor de su vida.