Xoana González negó que sea una esposa ‘tóxica’, a raíz de que le rompió la pantalla del celular a su esposo Javier, por estar viendo fotos de la actriz Scarlett Johansson.

“Me cansé de que mire fotos de Scarlett Johansson y boté el teléfono. Me dio un poco de celos, pero todo fue en broma y sé que no me cambiaría por nadie porque lo nuestro es un amor intenso”, expresó la modelo.

¿Javier se molestó porque le rompiste la pantalla del celular?

No, porque ya me conoce, se mató de risa y todo está bien.

Entonces, ambos lo tomaron con humor, ¿él te da motivos para celarlo?

Para nada. Javier es un sol, no me da celos ni yo tampoco. No tengo la clave de su celular, me la dio pero ya me olvidé. Él sí tiene la mía; sin embargo, no nos revisamos los teléfonos.

La gente puede pensar que eres ‘tóxica’….

Nada que ver, fue un momento de ‘chacota’. Le quité el celular para molestarlo y como era muy liviano se rompió la pantalla. ¿Viajan a Argentina por las fiestas? Sí. Nos vamos el jueves (mañana).