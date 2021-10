Xoana González contó que se mudará con su esposo Javier González y sus mascotas, tres perros y dos gatos, a Argentina, donde vive su familia y tiene una casa que la estuvo remodelando en los últimos meses.

“Nos vamos este martes con los perros (Chicama, Lola y Frijolita) y los gatos (Mafalda, Vibras y las cenizas de Porno). Vamos a venir cada dos meses por trabajo, nos vamos allá a hacer base y regresaremos aquí de visita y a trabajar. Una vez que nos entreguen el departamento (que compró en Chorrillos) veremos si volvemos. La casa en Buenos Aires está quedando hermosa, quiero estar allá con mi familia, todos ya estamos vacunados y nos podemos abrazar”, contó la modelo.

“Mi corazón y todo está en Perú, tengo mucha melancolía, pero la familia no es eterna y la pandemia te hace reflexionar, quiero estar con mi familia y aprovecharla”, agregó.

¿Y cómo toma Javier este cambio?

Bien, es un cambio lindo y mi familia lo adora. En un tiempo, veremos qué onda, no es nada definitivo, la verdad que ahora no se puede hacer planes a largo plazo. Lo que extrañará más es hacer surf, pero me dice que tiene la mejor compañera de ruta y me seguiría a donde vaya, hasta el fin del mundo. Él vivió diez años en Argentina, tiene muchos amigos, conoce más la capital que yo, porque yo soy de provincia.

Javier y tú se casaron aquí, ¿hay la posibilidad de que se casen nuevamente en Argentina, junto a tu familia?

Está buena la idea, nos podemos volver a casar, pero estaremos más con la familia. Nuestro trabajo nos permite estar allá, seguiremos haciendo contenido para nuestro ‘Onlyfans’, allá hay varios lugares preciosos donde podemos grabar. Todo lo que sea para sumar, bienvenido sea.

TE PUEDE INTERESAR

María Fe ‘chotea’ a Josimar: “Dice que viene a casarse conmigo, se carará con mi alma”

Sigrid Bazán publica fotos de su viaje en feriado largo y usuarios la critican: “Ojalá que no sea canje y pagues”

Estrella Torres recibe mensajes de futbolistas tras terminar con Tommy Portugal: “Tiran su maicito”