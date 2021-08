Xoana González aseguró que ella y su esposo Javier González continuarán haciendo sus videos para adultos luego de enterarse que la plataforma ‘Onlyfans’ prohibirá el ‘contenido sexual explícito’ desde octubre.

“Si no es ‘Onyfans’, será otra plataforma, no me dan miedo los cambios. Al contrario, es una oportunidad de salir de lo conocido y descubrir otro mundo, nuestros seguidores aman nuestros videos y estoy segura de que nos seguirán a donde vayamos”, dijo la modelo.

“Mi plan es hasta el último momento seguir ofreciendo el mejor contenido en ‘Onlyfans’ para todos mis suscriptores y tenemos un mes y medio para escuchar ofertas sobre otras plataformas. Todos los que me siguen saben que después de todo lo que me pasó, soy más fuerte y nada me asusta. Tengo el mejor compañero de equipo del mundo”, resaltó.

TIENEN MÁS DE 360 VIDEOS

Hace unas semanas, Xoana González reveló que está alcanzando mayor popularidad, a raíz de que junto a su esposo Javier González graban videos para ‘Onlyfans’, plataforma que se ha convertido en su principal fuente de ingresos.

“Hace poco viajamos a grabar a Iquitos y ahora tenemos pensado ir a Máncora. La idea es ir mostrando diferentes lugares del Perú y buscar locaciones para nuestro ‘Onlyfans’. Gracias a Dios que el proyecto se está moviendo solo, pero es una gran inversión porque trabajamos con camarógrafos profesionales y es toda una producción lo que hacemos. Por suerte los planetas se han alineado para nosotros y esta nueva faceta viene con sorpresas”, expresó la argentina.

Dentro de todas las figuras del espectáculo, Javier y tú son los que más dan que hablar por su ‘Onlyfans’...

Somos los que tenemos mayor repercusión, digamos que somos los reyes del ‘xxx’. Nos han escrito youtubers y nos causa mucha gracia porque nos han dicho que somos los referentes de los actores ‘xxx’ más famosos que han surgido en el Perú. La gente me reconoce más ahora por el ‘Onlyfans’ que por los ocho años que estuve trabajando antes en Perú.

Hay algunos videos de tu ‘Onlyfans’ que están siendo ‘pirateados’. ¿Qué le dirías a la gente?

Les sugiero que si les gustó uno de mis videos que se suscriban al canal porque hay más de 360 videos.