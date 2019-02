Xoana González anuncia fin de su matrimonio: "No puedo seguir con una relación a distancia" | VIDEO

La argentina Xoana González utilizó su cuenta de Instagram para anunciar el fin de su relación con Rodrigo Valle, con quien se casó en nuestro país hace unos años. Como se sabe, la modelo no puede regresar al Perú debido a problemas legales.

La modelo no puede pisar suelo peruano tras perder un juicio con Melissa Loza y desde hace unos años vive en Argentina alejada de la farándula en la que se hizo famosa por su irreverente estilo y escándalos.



En nuestro país, Xoana González contrajo matrimonio con su compatriota Rodrigo Valle, quien actualmente se desempeña como instructor de gimnasios.

En un extenso post, Xoana González asegura que la distancia y los proyectos que tiene Rodrigo Valle en el Perú fueron los principales argumentos por los que decidió poner fin a su matrimonio.

Xoana González y Rodrigo Valle Xoana González y Rodrigo Valle en su matrimonio

Además, Xoana González dice que se siente frustrada por no cumplir el sueño de formar una familia dado que su esposo ya "ha formado su ida en el Perú".

“Hace meses que vengo sufriendo y rogando que vivamos en el mismo país, si no quieres que sea Argentina, irnos a la China pero juntos. En Perú no es que no quiera es que no puedo entrar (…) Tenemos objetivos y proyectos diferentes al igual que nuestras prioridades, te respeto pero yo no aguanto más”, indica la argentina.

“Habíamos dicho 'si acepto' y yo me lo creí. No puedo seguir con una relación a distancia. Me hace mal, siento que me está matando. Tengo mis años y yo me casé para formar una familia. Mi proyecto de vida se alejó mucho de lo que es la realidad que está en tus manos cambiar pero entiendo que hayas formado tu vida allá aunque yo no pueda entrar”, agrega.

“Te abrazo con el alma y por amor propio suelto esto para poder abrazarme y sanar yo. Sos la mejor persona que conocí, mi persona favorita, la relación más sana que tuve y el hombre con el que pasaría el resto de mi vida pero si eligieras vivirla conmigo en el mismo techo, así no. Perdón”, finaliza.